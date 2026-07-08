В Хабаровском крае более 1200 выпускников пересдают ЕГЭ

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Выпускники Хабаровского края используют дополнительные дни для пересдачи единого государственного экзамена — мероприятие реализуется в рамках инициативы Президента РФ Владимира Путина. Даты пересдач — 8 и 9 июля; улучшить свои показатели намерены свыше 1200 учащихся, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, наибольшую востребованность демонстрирует обществознание: его планируют пересдавать 30 % выпускников. Следом идут профильная математика (16 %) и информатика (13 %). В пятёрке лидеров также русский язык и химия — по каждому из этих предметов заявки подали 8 % участников ЕГЭ.

Нормативные правила устанавливают, что результат предыдущей сдачи аннулируется — в учёт пойдёт только балл, полученный в «президентский день». Исключение предусмотрено для случаев неявки или незавершения работы по уважительным причинам: в такой ситуации сохраняется прежний результат.

В текущем году в Хабаровском крае зарегистрировано 30 результатов с максимальным баллом. Распределение по предметам: русский язык — 11, химия — 7, физика — 5, профильная математика — 3, литература — 2, история и биология — по 1 результату. Стобалльные оценки получили выпускники из Хабаровска, Комсомольска на Амуре, Советско Гаванского, Николаевского и Хабаровского районов. Елизавета Пенюгина (школа № 3, Советская Гавань) достигла наивысшего результата сразу по двум предметам — русскому языку и физике.

Статистика 2025 года показывает, что более 66 % участников пересдачи смогли улучшить свои баллы, а трое выпускников получили 100 баллов по литературе.

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