Лидерство Хабаровского края в поддержке экспортного бизнеса

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Хабаровский край признан одним из ведущих регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта (РЭС), призванного упростить выход местных предприятий на внешние рынки. О высокой эффективности краевой работы сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на встрече с главой государства Владимиром Путиным, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Региональный экспортный стандарт служит для субъектов РФ методической основой по выстраиванию системной поддержки экспортно ориентированных компаний. Версия стандарта 3.0, актуализированная в 2025 году, сформирована с учётом в том числе опыта Хабаровского края. Документ разработан в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и содержит 15 контрольных показателей, охватывающих стратегическое планирование, деятельность Центра поддержки экспорта, цифровизацию мер господдержки, обучение специалистов ВЭД и продвижение региональной продукции за рубежом.

Согласно официальным данным, в 2025 году экспорт Хабаровского края вырос в 2,2 раза, аналогичный прирост зафиксирован по несырьевому неэнергетическому экспорту. Основу экспортных поставок составляют продукция машиностроения, драгоценные металлы, рыбная и морепродуктовая продукция, товары лесоперерабатывающего комплекса, продукция чёрной металлургии. За I квартал 2026 года динамика сохранилась: рост показателя составил 30 % к уровню I квартала 2025 года.

Как подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин, текущие инструменты поддержки — консультационное сопровождение, субсидирование, оптимизация процедур — дают бизнесу возможность развивать производство, создавать новые рабочие места и обеспечивать достойный уровень доходов персонала. «Хабаровские товары должны знать и уважать во всём мире. Поэтому помощь экспортным предприятиям будем наращивать», — отметил глава региона.

В рамках II Российско Китайского форума (4–5 сентября, Хабаровск) состоится защита результатов внедрения РЭС 3.0 по регионам Дальнего Востока и Сибири. Программа предусматривает сессии для органов власти и предпринимателей, образовательный семинар Школы экспорта РЭЦ, молодёжную площадку и закупочную сессию.

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