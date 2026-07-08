В Хабаровском крае 9-11 июля ожидаются грозы и сильные ливни

Фото: Ольга Григорьева

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» предупреждает: 9–11 июля на юге и в части центральных районов Хабаровского края пройдут дожди, местами интенсивные, вероятны ливни с грозами. Ожидается подъём уровня воды в реках на 0,8–1,5 м; в ряде мест возможен выход воды на пойму. На малых реках существует вероятность достижения отметок, соответствующих неблагоприятному явлению. Прогноз будет уточняться по мере поступления данных об объёмах осадков. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Наименее благоприятная обстановка прогнозируется в Хабаровском, Амурском, Нанайском, имени Лазо районах, а также в Вяземском и Бикинском округах.

Специалисты Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю напоминают о необходимости заблаговременной подготовки к возможным подтоплениям. Жителям рекомендуется провести очистку водосбросных канав, переместить ценные предметы, технику и мебель в более высокие зоны — на вторые этажи, чердаки или иные возвышенные места. Для обеспечения доступа к дому и хозяйственным постройкам в зоне подтопления следует заранее подготовить мостки, доски и опорные конструкции. Необходимо освободить подвальные помещения от имущества и продуктов, организовать безопасный вывод животных и птиц. В целях минимизации рисков следует уплотнить дверные и оконные притворы на нижних уровнях зданий и перекрыть вентиляционные отверстия в подвалах.

Выход на акваторию туристам и любителям рыбной ловли не рекомендуется до улучшения гидрологической ситуации. В случае происшествия необходимо незамедлительно обратиться за помощью по телефону «112».

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