В Хабаровске суд оштрафовал предпринимателя за выдачу займов без лицензии

Фото: Ольга Григорьева

В Индустриальном районе Хабаровска прокуратура выявила незаконную деятельность по выдаче потребительских займов. Нарушения зафиксированы в комиссионном магазине, расположенном на улице Ворошилова: индивидуальный предприниматель предоставлял займы населению без соответствующего права, сообщает официальный канал "Прокуратура Хабаровского края". Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По итогам проверки в отношении коммерсанта возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ. Индустриальный районный суд города назначил предпринимателю наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Апелляционная инстанция — Хабаровский краевой суд — оставила решение районного суда без изменения, жалобу защитника не удовлетворила. На текущий момент предприниматель прекратил осуществление деятельности по выдаче займов.

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