В заповеднике Хабаровского края не сделали минерализованные полосы

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Прокуратура установила, что в государственном природном заповеднике не выполнены обязательные противопожарные мероприятия: не обновлены 9,3 км и не устроены 13,2 км минерализованных полос. При этом судебные приставы ранее вынесли постановление об окончании исполнительного производства, не подтвердив фактическое исполнение решения суда выездной проверкой, сообщает официальный канал "Амурская бассейновая природоохранная прокуратура". Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Из за сложной пожароопасной ситуации в Амурском районе заместитель природоохранного прокурора провёл выездную проверку на территории заповедника. Результаты осмотра показали, что требуемые работы не проведены, а преждевременное закрытие производства признано незаконным.

По протесту прокурора постановление об окончании исполнительного производства в отношении ФГБУ «Заповедное Приамурье» отменено. Контроль за исполнением судебного акта сохраняется за природоохранным прокурором.

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