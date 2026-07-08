В Биробиджане мужчина с ножом требовал водку в магазине

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Суд в Еврейской автономной области признал 48 летнего жителя Биробиджана виновным в разбое с применением предмета, используемого как оружие. Мужчина угрожал продавцу ножом в продуктовом магазине, требуя бутылку водки, сообщает "Прокуратура ЕАО". Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инцидент произошёл днём 28 октября 2025 года в магазине на улице Мостовая. Находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина вытащил нож и стал угрожать физической расправой сотруднице магазина. Несмотря на испуг, женщина смогла отказать злоумышленнику, после чего он скрылся.

Подсудимый в суде признал вину и заявил, что не помнит обстоятельств преступления из за опьянения. При вынесении приговора суд учёл позицию гособвинителя, характеристику личности и смягчающие обстоятельства. В итоге мужчине назначено наказание — 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года и дополнительными обязанностями.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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