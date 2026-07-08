В Хабаровском крае 9 июля ожидается кратковременные дожди и умеренный ветер

Фото: Ольга Григорьева

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» информирует, что 9 июля на территории Хабаровского края не ожидается опасных метеоявлений. В краевой столице прогнозируются кратковременные осадки, температурный режим — ночью от +19 до +21 градуса, днём от +25 до +27 градусов; ветер юго восточный и восточный, 4–10 м/с. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В южной части региона местами пройдут дожди, локально возможны ливни. Ночные температуры — от +16 до +21 градуса, дневные — от +24 до +29 градусов. Скорость ветра — 2–12 м/с, направление — юго восточное.

В центральных районах местами ожидаются кратковременные дожди, за исключением Советско Гаванского и Ванинского муниципальных округов — там существенных осадков не прогнозируется. Ночью температура будет колебаться от +7 до +21 градуса, днём — от +19 до +30 градусов. Ветер восточный и юго восточный, 2–12 м/с.

На севере края существенных осадков не ожидается. Температурный фон ночью — от +6 до +16 градусов, днём — от +15 до +20 градусов. Ветер восточный и юго восточный, скорость — 2–7 м/с.

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