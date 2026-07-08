В Советской Гавани обновляют дорожную сеть по нацпроекту

Фото: Ольга Григорьева

Советская Гавань демонстрирует высокие темпы реализации мероприятий по обновлению дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В городе ведётся ремонт 13 дорожных объектов суммарной протяжённостью более 9 км; текущая степень готовности — 30 %, сообщает официальный канал министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Особое внимание уделено улице Ленина — одной из главных транспортных магистралей населённого пункта. На участке уже уложен асфальт и нанесена разметка. Важность работ связана с тем, что вблизи улицы расположены значимые социальные объекты — больница, Дом культуры, школы.

На улице Колесниченко впервые за долгие годы появилось новое асфальтовое покрытие, параллельно ведётся обустройство тротуара. На улицах Пушкина и Киевской осуществляется замена бордюрного камня. На участках улиц Первомайской и Инженерной идёт подготовка основания для последующего устройства дорожного покрытия.

В перечень объектов текущего сезона также включены улицы Сахалинская, Восточная, Арсеньева, Бошняк, Пограничная, Полины Осипенко и Гаражный проезд — на них запланированы ремонтные мероприятия.

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