Произошел наезд на подростков с электросамокатами в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Маргарита Сурина

В Комсомольске на Амуре 8 июля в 14:10 на улице Дзержинского, в районе дома 34, автомобиль «Тойота Исис» сбил двух подростков, пересекавших проезжую часть на электросамокате. Несовершеннолетние нарушили требования ПДД: они двигались вдвоём на одном средстве индивидуальной мобильности и не спешились при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода, сообщает официальный канал Госавтоинспекции Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Травмы 9 летнего мальчика не потребовали госпитализации. Подросток 13 лет был доставлен в больницу с переломом ключицы.

По факту нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними материалы переданы в ПДН. Профилактическая работа с семьями будет проведена в установленном порядке; также решается вопрос о мерах воздействия в отношении законных представителей по ст. 5.35 КоАП РФ.

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