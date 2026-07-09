За сутки в Хабаровском крае зафиксировали 292 нарушения ДТП

Фото: Таисия Степанова

Госавтоинспекция Хабаровского края представила сводку происшествий за 8 июля 2026 года. В регионе зафиксировано 6 ДТП, в которых пострадали 7 человек. Структура аварий включает 4 столкновения, 1 наезд на препятствие и 1 наезд на пользователя СИМ. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В течение суток выявлено 292 нарушения ПДД. Среди них — 11 случаев управления транспортом в состоянии опьянения, в том числе 4 факта в Хабаровске. Кроме того, зафиксировано 25 эпизодов непропуска пешеходов (17 — в краевом центре), 11 нарушений со стороны пешеходов (3 — в Хабаровске) и 18 случаев, когда транспортным средством управляли лица без права либо лишённые права управления (5 — в Хабаровске).

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru