В Комсомольске-на-Амуре в ДТП погибла молодая девушка

Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

9 июля в 02:20 в Комсомольске на Амуре на проспекте Октябрьском (в районе дома 22) в результате дорожно транспортного происшествия погибла 21 летняя девушка. Авария произошла при следующих обстоятельствах: 22 летний водитель «Ниссан Лаурель» двигался по Аллее Труда от проспекта Первостроителей к улице Севастопольской и совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Пострадавшая была доставлена в медучреждение, однако спасти её не удалось — от полученных травм она скончалась. Для выяснения всех деталей происшествия на месте работают специалисты Госавтоинспекции и следственно оперативной группы.

Очевидцев ДТП, у которых есть сведения или видеоматериалы по инциденту, просят связаться с Госавтоинспекцией: адрес — г. Комсомольск на Амуре, ул. Вокзальная, д. 14; телефон дежурной части — +7 (4217) 52 44 88. Гарантируется конфиденциальность предоставленной информации.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru