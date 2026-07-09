В Хабаровском крае сохраняется пожарная опасность

Фото: Кирилл Старков

МЧС Хабаровского края представило оперативную сводку за минувшие сутки: чрезвычайных ситуаций в регионе не произошло. Пожарные подразделения реагировали на 7 техногенных возгораний, в том числе на 1 пожар в жилом помещении. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На территории 8 муниципальных образований действует особый противопожарный режим: Верхнебуреинский, Охотский, имени Полины Осипенко, Солнечный, Тугуро Чумиканский, Ульчский, Аяно Майский и Николаевский районы. В лесах края зафиксирован II–IV класс пожарной опасности.

Отдельный эпизод — возгорание в Комсомольском районе в посёлке Хурба на частной территории. В гараже из бруса горели стена и конструкции крыши; также пострадали беседка, забор и дровяник. Пожар был ликвидирован силами огнеборцев за 3 часа, пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно спасательные подразделения привлекались 6 раз. Один раз спасатели МЧС России были задействованы в аварийно спасательных работах. В крае на маршрутах находятся 9 туристских групп — всего 99 человек, из них 36 детей.

Прогноз погоды на день в Хабаровске: дождь, юго восточный ветер 5–10 м/с, температура +25…+27 градусов.