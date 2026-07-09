В Хабаровском крае подвели итоги спасательных операций в лесах

Фото: Кирилл Старков

Спасательные службы Хабаровского края завершили поисковые мероприятия в двух районах региона. В окрестностях села Осиновая Речка двое заблудившихся мужчин смогли самостоятельно выйти к населённому пункту — их обнаружили в районе села Новотроицкое. Состояние мужчин не потребовало медицинского вмешательства. В ходе операции силами МЧС, волонтёров «Лиги Спас» и полиции было проверено 6 квадратных километров лесной территории, сообщает официальный канал ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Иная ситуация сложилась в районе имени Лазо. Там с 1 июля велись поиски 70 летнего мужчины, отправившегося за ягодами вблизи посёлка Мухен. С 6 июля в работах участвовали 6 спасателей МЧС с техникой (включая кинологов), а также полицейские, охотоведы и добровольцы. Обследовано 25 квадратных километров леса и 3 зимовья, однако обнаружить пропавшего не удалось. По решению правоохранительных органов поиски прекращены.

МЧС края опубликовало комплекс рекомендаций для граждан, планирующих посещение леса. Среди ключевых мер — предварительное планирование маршрута, ознакомление с прогнозом погоды, информирование родственников о месте и сроках похода, использование яркой одежды и навигационных средств, отказ от посещения леса в темноте. В случае чрезвычайной ситуации следует незамедлительно обращаться по телефону «112».

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