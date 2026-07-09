Житель Хабаровского края обвиняется в нападении на экс супругу

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В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 35 летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство. Прокуратура района имени Лазо утвердила обвинительное заключение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает официальный канал "Прокуратура Хабаровского края". Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инцидент произошёл в конце мая 2024 года в селе Переясловка. Согласно материалам дела, обвиняемый распивал спиртные напитки в доме бывшей супруги, после ссоры уехал в село Могилёвка, а позднее ночью вернулся с гладкоствольным ружьём и выстрелил в силуэт в окне. Считая, что женщина погибла, фигурант покинул место преступления и попытался скрыть следы: выбросил одежду в реку и спрятал ружьё с патронами в заброшенном здании.

44 летняя потерпевшая получила огнестрельное ранение в голову, однако благодаря оперативной доставке в больницу и своевременно оказанной медицинской помощи её жизнь была спасена. Следственные действия осуществлялись Вяземским МСО СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. Уголовное дело передано в суд района имени Лазо для рассмотрения по существу.

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