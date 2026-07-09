Суд рассмотрит дело о незаконном обороте осетровых в Хабаровском крае

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Правоохранительные органы Комсомольского района завершили расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом особо ценных водных биоресурсов. У 65 летнего жителя района изъяли 5 фрагментов рыбы осетровых видов общим весом свыше 7 кг, сообщает официальный канал "Полиция Хабаровского края". Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно данным следствия, мужчина приобрёл рыбу, относящуюся к видам, включённым в Красную книгу РФ, на берегу Амура вблизи села Новоильиновка. По его словам, целью хранения биоресурсов было личное потребление.

Действия фигуранта квалифицированы по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до четырёх лет лишения свободы и штрафа в размере до 1 млн рублей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Подсудимый находится под обязательством о явке. Изъятая рыба хранится в установленном порядке — решение о её уничтожении примет суд.

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