Планы по развитию транспорта в Хабаровском крае реализуются до 2027 года

Фото: Ольга Григорьева

Власти Хабаровского края обозначили ключевые направления модернизации транспортной системы региона. До конца года в автопарки поступит 40 новых автобусов: 12 из них выйдут на городские маршруты, 14 будут обслуживать региональные рейсы благодаря губернаторской субсидии. Кроме того, транспортные компании с начала года закупили 19 автобусов за собственные средства, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

До 2027 года запланированы масштабные работы по реконструкции железнодорожных станций Ванино и Новый Ургал, а также обновление аэровокзала в Ульчском районе. Для улучшения авиасообщения в этом году программа полётов в Охотск увеличена на 38 рейсов; профильные ведомства продолжают анализировать дополнительные варианты повышения доступности воздушных перевозок.

В сегменте водного транспорта реализуется заказ на два дебаркадера на Хабаровском судостроительном заводе. Также ведётся проработка проектов судов с электрическими и гибридными силовыми установками.

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