Суд снизил штраф водителю в Хабаровском крае за перегруз грузовика в 2 раза

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В Советско Гаванском городском суде рассмотрели жалобу водителя, которому назначили штраф в 525 000 рублей за превышение допустимой нагрузки на ось транспортного средства. Первоначальная квалификация нарушения — ч. 3 ст. 12.21.1 КоАП РФ, сообщает официальный канал "Суды Хабаровского края". Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Заявитель полагал, что должностное лицо не имело полномочий выносить постановление, поскольку место взвешивания грузовика находилось вне зоны его юрисдикции. Суд не согласился с этим доводом, указав на ошибочное понимание правовых норм со стороны водителя.

При этом суд изменил правовую квалификацию деяния: ввиду утраты силы ч. 3 ст. 12.21.1 КоАП РФ нарушение было отнесено к ч. 5 указанной статьи. Также при определении размера наказания учтён факт сложного материального положения ответчика — в результате штраф снижен до 225 000 рублей.

Решение суда на данный момент не вступило в законную силу.

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