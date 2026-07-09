В Хабаровском крае осужденный напал с ножницами на сокамерника

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В Амурском городском суде рассмотрена апелляционная жалоба по уголовному делу в отношении осуждённого Т., который нанёс телесные повреждения другому заключённому — Р., отбывающему пожизненное лишение свободы. Суд оставил приговор мирового судьи без изменения, сообщает официальный канал "Суды Хабаровского края". Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как следует из материалов дела, в швейном цехе исправительного учреждения между мужчинами произошёл конфликт: Т., испытывавший длительную неприязнь к Р. из за его публичных высказываний, напал на оппонента с ножницами. Следствие установило, что умысла на лишение жизни у нападавшего не было — он стремился лишь причинить физическую боль. Фигурант признал вину, однако раскаяние не выразил; им была произведена благотворительная выплата в размере 3 000 рублей.

Мировой судья квалифицировал действия Т. по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ и назначил наказание — 1 год лишения свободы. С учётом предыдущего приговора Ростовского областного суда (от 20.04.2010) по правилам ст. 70 УК РФ окончательно определено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Также суд взыскал с Т. 20 000 рублей как компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего.

Р. оспорил приговор в апелляции, утверждая, что имело место покушение на убийство, а также заявляя о нарушениях в ходе судебного разбирательства и несоразмерности назначенного наказания и компенсации. Судебная коллегия не подтвердила указанные доводы и оставила решение без изменения.

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