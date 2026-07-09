245 детей сирот в Хабаровском крае получили жильё в 2026 году

Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Хабаровского края

В Хабаровском крае зафиксирован рост объёмов предоставления жилья детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей: в 2026 году меры поддержки получили 245 человек, что на 52 % превышает прошлогодний показатель, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На заседании рабочей группы по обеспечению жилищных прав сирот, которое провёл вице губернатор Артём Мельников, озвучены детали реализации программы. В рамках действующих механизмов 121 гражданин получил выплату по утверждённому судом мировому соглашению, 39 — жильё по договору найма специализированного жилого помещения. Ещё 63 человека воспользовались федеральным сертификатом для покупки жилья, 22 военнослужащих получили социальную выплату. На реализацию мер в текущем году направлено свыше 1,2 млрд рублей.

Отдельным направлением работы является поддержка участников СВО из числа детей сирот. Как отметил вице губернатор, с 2026 года минсоцзащиты края ведёт отдельный реестр граждан данной категории, нуждающихся в жилье. В крае реализуются четыре формы поддержки: предоставление специализированного жилья, выплата взамен жилья по мировому соглашению, федеральный сертификат и социальная выплата (включая контрактников и их супругов).

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