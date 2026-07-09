Более 114 тысяч жителей Хабаровского края получают льготные лекарства

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

В Хабаровском крае свыше 114 тысяч человек получают лекарственные препараты на льготных основаниях. Обеспечение населения необходимыми медикаментами — приоритетная задача, поставленная губернатором края Дмитрием Демешиным; работа ведётся в том числе в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инфраструктура льготного лекарственного обеспечения включает аптечный склад ДВЦЛО и 61 государственную аптеку, охватывающую все территории региона. Для повышения эффективности системы внедряются цифровые инструменты: функционирует система мониторинга остатков медикаментов в реальном времени, а также разрабатывается единая цифровая платформа для детального учёта потребностей льготников, контроля выписки и отпуска лекарств, планирования закупок и выявления возможного дефицита.

Объём финансирования на приобретение лекарств по федеральным и региональным программам в 2026 году превышает 1,8 млрд рублей. За отчётный период обслужено более 161 тысячи льготных рецептов; совокупная стоимость выданных препаратов — свыше 1,2 млрд рублей. Льготы распространяются на ветеранов, инвалидов, граждан с тяжёлыми хроническими патологиями, а также на пациентов, перенёсших острые сердечно сосудистые события: в рамках региональной программы они бесплатно получают жизненно важные препараты в течение двух лет — за пять месяцев текущего года такую поддержку получили почти 10 тысяч человек.

Отдельный механизм выстроен для пациентов с орфанными заболеваниями: они включены в специальный реестр, поставки организует федеральный Минздрав, а за каждым больным закреплён лечащий врач, контролирующий сроки окончания курса и заблаговременно формирующий новую заявку. Потребность в лекарствах определяют участковые специалисты с учётом прогнозов лечения, остатков, темпов выписки и клинических стандартов; при необходимости решение принимают на врачебной комиссии. Перераспределение препаратов между аптеками и подразделениями проводят регулярно, а все обращения о проблемах с обеспечением рассматривают в оперативном порядке.

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