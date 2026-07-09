Пятый семейный МФЦ заработал в Хабаровском крае

Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Хабаровского края

В Хабаровском крае открыт пятый семейный многофункциональный центр — он начал работу в посёлке Хор на базе «Хорского социально реабилитационного центра для несовершеннолетних» (ул. Менделеева, 2а). Учреждение предоставляет широкий спектр социальных услуг: оформление мер поддержки, психологическая и юридическая помощь, консультации по пособиям, выплатам и компенсациям, при этом для каждой семьи разрабатывается индивидуальная траектория сопровождения, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Центр создан в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Семья», инициированного Президентом России. В церемонии открытия приняли участие представители краевого министерства соцзащиты и подведомственных учреждений, администрации района имени Лазо, глава Хорского городского поселения и семьи — жители муниципалитета.

По данным министерства социальной защиты края, функционал семейных МФЦ построен по принципу комплексного социального сопровождения: приём по системе «одного окна», диагностика жизненной ситуации, разработка индивидуальных программ оказания услуг, привлечение профильных специалистов, регулярный мониторинг результативности мер поддержки и их доработка при необходимости. Такой формат позволяет решать разноплановые проблемы семей в едином пространстве.

Центром могут воспользоваться разные категории граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации: молодые семьи, испытывающие трудности в отношениях; семьи участников СВО, которым требуется дополнительная поддержка; семьи с детьми инвалидами, нуждающиеся в консультациях и сопровождении.

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