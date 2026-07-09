В Биробиджане 146 тысяч рублей ушли мошенникам

Житель Биробиджана потерял 146 350 рублей, пытаясь приобрести мотобуксировщик через интернет. 51 летний мужчина откликнулся на рекламное объявление с заманчивой ценой, оформил заявку на сайте продавца, после чего с ним оперативно вышел на связь «представитель компании» в одном из мессенджеров, сообщает прокуратура ЕАО. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ходе переписки стороны обговорили детали заказа — сроки, доставку, итоговую стоимость. Для оплаты покупатель воспользовался QR кодом, переведя требуемую сумму. В подтверждение транзакции ему прислали трек номер отправления. Однако позднее выяснилось, что ресурс, на котором размещалось предложение, не имеет отношения к официальным продавцам, а сам товар не производился и не отгружался.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Сотрудники полиции ЕАО напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при онлайн покупках. Среди основных рисков — поддельные сайты, имитирующие дизайн известных брендов, просьбы вести переговоры вне официальных площадок, а также переводы средств по QR кодам на счета частных лиц. Проверка адреса сайта, срока его регистрации и способа коммуникации с продавцом существенно снижает вероятность стать жертвой обмана.

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