В Биробиджане раскрыта схема покупки поддельных водительских прав

Фото: Ольга Григорьева

В Биробиджане полицейские пресекли факт использования поддельного водительского удостоверения. Автомобиль Toyota Chaser под управлением 26 летней местной жительницы был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции при несении службы. Предъявленный документ имел признаки фальсификации, сообщает полиция ЕАО.Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установили правоохранители, женщина приобрела удостоверение в Москве. Знакомый предложил ей ускоренное оформление: после прохождения сокращённых курсов ей выдали сертификат и сами «права». Стоимость незаконной услуги составила 45 000 рублей. Проведённая экспертиза однозначно подтвердила поддельный характер документа.

На нарушительницу составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Параллельно возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru