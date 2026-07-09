С жителя посёлка Кондон Хабаровского края взыскали деньги за тушение пожара

Фото: Таисия Субботина

В Солнечном районе Хабаровского края суд взыскал с местного жителя 8,5 тыс. рублей — средства направлены на возмещение расходов государства по тушению ландшафтного пожара, возникшего по его вине, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным прокуратуры, в мае 2026 года мужчина проводил сварочные работы в посёлке Кондон, не соблюдая требования особого противопожарного режима. В частности, на объекте отсутствовали необходимые средства пожаротушения (не менее двух огнетушителей), участок не был очищен от горючей нагрузки, а после окончания работ не было организовано наблюдение за местом монтажа в течение двух часов. Эти нарушения привели к возгоранию.

Нарушитель привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Прокурор обратился в суд с требованием возместить затраты на ликвидацию пожара. Поскольку законодательство предусматривает возмещение не только стоимости уничтоженного имущества, но и расходов на тушение, суд удовлетворил исковые требования в полном объёме.

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