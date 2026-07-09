Эндоскопическая операционная открылась в онкоцентре Хабаровского края

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

В онкоурологическом отделении Краевого клинического центра онкологии Хабаровского края начала функционировать новая эндоскопическая операционная. Это первый проект такого масштаба на Дальнем Востоке, он реализован благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» в составе нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Помещение оборудовано с учётом всех требований: в составе комплекса — предманипуляционная, зона обработки инструментов, комната наркозной аппаратуры, санитарный пропускник и шлюз. Стоимость проекта — порядка 60 млн рублей, в том числе 25 млн на эндоскопическую стойку (федеральные средства), 5 млн — на электрохирургические аппараты (средства центра), 15 млн — на ремонт.

Уже с 1 июля врачи выполняют в новой операционной ряд вмешательств: цистоскопию, стентирование мочеточников, трансуретральную резекцию опухолей. Как отметил заведующий онкоурологическим отделением Виктор Покорский, малоинвазивные технологии — современный стандарт онкоурологии: они позволяют действовать через естественные отверстия без крупных разрезов, снижая нагрузку на пациента и ускоряя восстановление.

По данным медучреждения, ежегодно в отделении оперируют около 850 пациентов, более тысячи человек обращаются за помощью; примерно трети из них требуется эндоскопическая диагностика и лечение. В числе недавних улучшений — поставка семи 3D и 4K стоек, применение портативных датчиков для поиска опухолевых очагов во время операции, увеличение числа квот на ВМП с 600 до 1 300. Министр здравоохранения края Станислав Мальцев подчеркнул, что развитие инфраструктуры и оснащение учреждений — ключевые шаги к повышению доступности онкопомощи в регионе.

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