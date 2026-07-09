в Хабаровске задержана подозреваемая в краже детской коляски

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Хабаровские правоохранители вернули местной жительнице детскую коляску, похищенную возле детского учреждения на улице Калинина. Стоимость имущества составила 120 000 рублей, сообщает полиция Хабаровска. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным полиции, потерпевшая оставила коляску у входа, пока заходила в здание. Через час имущество отсутствовало. В результате оперативно розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции № 4 задержали 36 летнюю женщину, проживающую в Железнодорожном районе. Подозреваемая ранее в этом году уже становилась фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Она пояснила, что решила похитить коляску для дальнейшей реализации, но не успела её продать.

Коляска была изъята в ходе выемки и возвращена владелице. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ — за кражу предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

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