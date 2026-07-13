В Хабаровском крае девять человек пострадали в семи ДТП

Фото: Ольга Григорьева

За 12 июля 2026 года на территории Хабаровского края сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 7 дорожно транспортных происшествий. В авариях пострадали 9 человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Структура ДТП включает 4 столкновения транспортных средств, 1 наезд на пешехода, а также 2 случая опрокидывания — в этих происшествиях травмы получили 4 человека. Параллельно инспекторы выявили 319 фактов нарушений ПДД.

Среди выявленных нарушений — 16 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения, в том числе 4 в пределах г. Хабаровска. По ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходам) привлечены 19 водителей (16 из них — в краевой столице). За нарушение правил перехода проезжей части (ст. 12.29 КоАП РФ) составлены материалы в отношении 8 пешеходов (4 — в г. Хабаровске). Кроме того, 14 водителей управляли транспортными средствами без права на управление либо будучи лишёнными такого права (4 случая — в г. Хабаровске).

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