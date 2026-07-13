Прокуратура выясняет причины гибели мальчика и девочки в Хабаровском крае

Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Комсомольске на Амуре зафиксированы два смертельных случая на водных объектах: 10 июля 2026 года в Амуре утонул 9 летний мальчик, 12 июля в искусственном карьере — 9 летняя девочка. Оба ребёнка находились у воды без сопровождения взрослых, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Для координации проверочных мероприятий на места выезжали прокурор города Андрей Ольгин и первый заместитель прокурора Антон Резниченко. Надзорное ведомство установит все обстоятельства происшествий, проверит работу ответственных структур по обеспечению безопасности граждан на водоёмах, а также оценит меры профилактики детской безнадзорности.

Уголовные дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ, возбуждённые следственными органами, находятся на контроле прокуратуры края. По результатам проверочных мероприятий будут приняты необходимые меры реагирования.

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