Подъезд к участку в селе Жёлтый Яр Хабаровского края обустроят по решению суда

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Прокуратура Биробиджанского района добилась судебного решения об обустройстве подъездной дороги к земельному участку в селе Жёлтый Яр, выделенному гражданину под индивидуальное жилищное строительство, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как показала проверка, к участку отсутствует автомобильная дорога, из за чего владелец не может полноценно вести строительство и использовать землю по целевому назначению. Кроме того, отсутствие подъезда осложняет доступ экстренных служб: в случае необходимости затруднён приезд скорой помощи, спасателей и других оперативных подразделений.

Для устранения нарушения прав гражданина прокуратура направила в Биробиджанский районный суд ЕАО исковое заявление, в котором потребовала обязать ответственные органы провести работы по обустройству дороги. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил требования в полном объёме.

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