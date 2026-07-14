В Хабаровске появится сквер имени Чехова

Фото: Ольга Григорьева

В историческом центре краевой столицы стартует масштабный культурно-исторический проект «Чехов на Амуре». Инициатором выступила Общественная палата города Хабаровска при поддержке администрации и АНО «Институт развития креативных индустрий Дальнего Востока». Проект призван увековечить память о великом русском писателе, посетившем Хабаровск в 1890 году во время своего легендарного путешествия на Сахалин.

Новое общественное пространство площадью 500 квадратных метров расположится в районе дома № 72 по улице Калинина. Центральным элементом благоустроенной территории станет двухметровый бронзовый памятник Антону Павловичу Чехову. Рядом с монументом появится сценический подиум для творческих встреч, лекций и выступлений, а также комфортные зоны отдыха, тематическая фотозона и современные прогулочные дорожки.

Сквер имени Чехова задуман как новый культурно-общественный центр притяжения для хабаровчан и гостей города. Здесь планируют проводить литературные вечера, благотворительные акции, выставки и семейные праздники, что гармонично дополнит туристические маршруты столицы Дальнего Востока.

Общая стоимость реализации проекта оценивается в 12 миллионов рублей. Полностью завершить все работы и торжественно открыть сквер планируется в 2028 году.

Поскольку проект является народным, Общественная палата Хабаровска обращается ко всем неравнодушным жителям, предпринимателям, меценатам и общественным организациям с призывом поддержать инициативу посильным финансовым вкладом. Узнать реквизиты для помощи и следить за ходом реализации проекта можно на официальном портале администрации.