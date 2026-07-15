В Хабаровском крае 16 июля ожидаются дожди

Фото: Ольга Григорьева

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» опубликовало прогноз погоды на 16 июля. В ряде районов Хабаровского края ожидаются неблагоприятные погодные явления. На востоке центральных районов (Советско Гаванский, Ванинский муниципальные округа) и на севере края (Ульчский, Николаевский, Тугуро Чумиканский, Аяно Майский районы, Охотский округ) пройдут сильные дожди, местами очень сильные. На побережье прогнозируются порывы ветра до 18–23 м/с. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В городе Хабаровске ожидается кратковременный дождь. Ночная температура — от +17 до +19 градусов, дневная — от +26 до +28 градусов. Ветер юго западный, 5–12 м/с. В южных районах края также прогнозируется кратковременный дождь, температура ночью — от +16 до +21 градуса, днём — от +24 до +29 градусов; ветер юго западный 2–12 м/с.

В центральных районах возможен небольшой дождь, местами дождь. В Советско Гаванском и Ванинском муниципальных округах ожидаются сильные, местами очень сильные осадки. Температура ночью — от +11 до +16 градусов, днём — от +18 до +29 градусов, ветер 2–12 м/с различных направлений. В северных районах прогнозируется дождь, местами сильный и очень сильный. Температура ночью — от +5 до +16 градусов, днём — от +11 до +27 градусов; ветер 2–14 м/с, по побережью — с усилением до 15–23 м/с.

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