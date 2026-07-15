В Хабаровском крае суд встал на сторону уволенного сотрудника

Фото: Кирилл Старков

Житель Хабаровского края, работавший пожарным, добился восстановления трудовых прав через суд. Мужчина был уволен по основанию о недостаточном уровне квалификации, однако не согласился с таким решением и оспорил его в судебном порядке, сообщает официальный канал главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Суд рассмотрел представленные доказательства и пришёл к выводу, что увольнение является незаконным. В соответствии с решением суда, работодатель обязан восстановить сотрудника в прежней должности, выплатить заработок за период вынужденного отсутствия на рабочем месте, а также перечислить компенсацию морального вреда.

Поскольку добровольно исполнить решение работодатель не стал, исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Амурскому району. В рамках принудительного исполнения было возбуждено исполнительное производство, должнику направлено уведомление. Кроме того, судебный пристав официально предупредил компанию о мерах воздействия — в том числе о возможности уголовного преследования за неисполнение судебного акта.

В результате принятых мер работодатель исполнил решение суда в полном объёме: сотрудника восстановили в должности, все причитающиеся выплаты были произведены.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru