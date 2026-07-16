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НовостиОбщество16 июля 2026 0:00

В ЕАО выплату семье бойца СВО помогла получить прокуратура

В Биробиджане прокуратура восстановила социальные права семьи погибшего участника СВО
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Кирилл Старков

Фото: Кирилл Старков

В Биробиджане прокуратура восстановила социальные права семьи погибшего участника специальной военной операции. Родственники — мать, супруга и двое несовершеннолетних детей — не смогли оформить региональную выплату из за отсутствия у военнослужащего регистрации по месту жительства в Еврейской автономной области, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

При этом в ходе проверки факт проживания мужчины в регионе был документально подтверждён. Прокуратура направила в суд заявление об установлении юридического факта постоянного проживания погибшего на территории ЕАО. По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

После вступления решения в силу семья получила право на назначение региональной выплаты. Исполнение судебного акта находится на контроле органов прокуратуры.

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