В ЕАО под видом защиты аккаунта Госуслуг у женщины выманили деньги

Фото: Ольга Григорьева

52 летняя жительница посёлка Теплоозерск (ЕАО) стала жертвой телефонных аферистов и лишилась 120 тысяч рублей, сообщает официальный канал "Полиция ЕАО". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Схема обмана началась со звонка от лица сотрудницы фирмы по установке домофонов. Женщине сообщили, что для доступа в подъезд во время замены оборудования потребуется специальный код, который придёт в СМС. Чтобы получить комбинацию, злоумышленники попросили продиктовать содержимое сообщения — потерпевшая выполнила указание.

Следующий звонок поступил якобы из техподдержки портала «Госуслуги»: собеседники заявили о взломе аккаунта и оформлении кредитных заявок от имени женщины. Под давлением и запугиванием жительницу Теплоозерска убедили снять наличные и перевести их на указанный «безопасный счёт». Итогом стало хищение 120 тысяч рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 30, ст. 159 УК РФ. Проводятся необходимые следственные действия.

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