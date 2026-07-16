За сутки в Хабаровском крае зафиксировали 253 нарушения ПДД

Фото: Ольга Григорьева

За 15 июля 2026 года на дорогах Хабаровского края зафиксировано два дорожно транспортных происшествия с пострадавшими: травмы получили два человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, одно из ДТП — наезд на человека, передвигавшегося на средстве индивидуальной мобильности, второе — столкновение транспортных средств. Всего в течение суток инспекторы выявили 253 нарушения ПДД.

Особое внимание уделено пресечению грубых нарушений. Девять водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, в том числе один — в Хабаровске. В отношении них применяются меры по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ.

Также в статистику вошли восемь эпизодов непропуска пешеходов на переходах (семь из них — в Хабаровске; ст. 12.18 КоАП РФ) и семь нарушений правил перехода проезжей части со стороны пешеходов (шесть — в Хабаровске; ст. 12.29 КоАП РФ). Ещё 17 водителей привлечены к ответственности за отсутствие или лишение права управления (ст. 12.7 ч. 1, 2 КоАП РФ); девять из них — жители Хабаровска.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru