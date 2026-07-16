Квадроцикл доверили 10 летнему ребенку в Хабаровском крае

Фото: Таисия Субботина

В посёлке Сита мать передала квадроцикл своему 10 летнему сыну, допустив тем самым грубое нарушение требований безопасности и норм законодательства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края, мальчик, являющийся учеником 3 го класса, передвигался на квадроцикле по улицам посёлка. В качестве обоснования своих действий женщина указала, что нужно было срочно съездить за телефоном. Ребёнок управлял транспортным средством без защитного шлема; о наличии у него прав речи не могло идти в силу возраста.

За передачу управления лицу без водительского удостоверения матери назначен административный штраф в сумме 30 000 рублей (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ). Дополнительно в ПДН направлен рапорт о привлечении женщины по ст. 5.35 КоАП РФ в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.

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