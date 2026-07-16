Дроппер привлечён к взысканию в ЕАО

Фото: Маргарита Сурина

Житель села Даниловка ЕАО стал жертвой интернет мошенников и лишился 22 700 рублей при попытке приобрести автозапчасти через мессенджер, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установили правоохранители, мужчина перешёл по рекламной ссылке и заказал автоматическую коробку передач, переведя деньги по указанным реквизитам. Менеджер фирмы сначала подтвердил отправку товара, а позже перестал отвечать на обращения клиента. В ходе расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ выяснилось, что средства поступили на счёт жителя Московской области — дроппера, с которым потерпевший не имел никаких контактов.

Прокуратура Смидовичского района обратилась в суд с иском о взыскании с дроппера неосновательного обогащения. Ход рассмотрения заявления надзорное ведомство держит на контроле.

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