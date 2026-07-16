Подростка на электросамокате сбили в Комсомольске на Амуре

Фото: Кирилл Старков

В Комсомольске на Амуре 15 июля в 21:00 произошёл наезд на 14 летнего пользователя электросамоката, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По информации дорожной полиции, ДТП случилось в районе дома 21 на проспекте Первостроителей. 38 летний водитель автомобиля «Тойота Креста», следовавший по проспекту Ленина от улицы Сидоренко к улице Васянина, сбил подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, оставаясь на арендном электросамокате.

Несовершеннолетний получил перелом голени и был доставлен в медицинское учреждение. Материалы по факту нарушения ПДД подростком переданы в ПДН для проведения профилактических мероприятий с семьёй и для решения вопроса о привлечении законных представителей по ст. 5.35 КоАП РФ.

Госавтоинспекция напоминает: в соответствии с п. 24.8 ПДД РФ пересекать пешеходные переходы на СИМ и велосипедах допускается только в спешенном состоянии.

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