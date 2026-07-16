730 тысяч рублей вернули пенсионерке по иску прокуратуры в Хабаровске

Фото: Маргарита Сурина

Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска защитила права 62 летней пенсионерки, пострадавшей от действий мошенников, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ходе проверки по обращению женщины установлено, что осенью 2024 года ей позвонили неизвестные, предложив доход от инвестиций. Поверив собеседникам, пенсионерка перевела денежные средства на указанные счета. После этого связь с «консультантами» прекратилась.

Прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с лица, на счёт которого поступили деньги, суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами. По итогам рассмотрения дела требования ведомства были удовлетворены — с ответчика взыскано порядка 730 000 рублей.

Исполнение судебного решения остаётся на контроле надзорного органа.

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