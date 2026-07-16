Мэрии Хабаровска дали 2 года на освещение ул. Канской

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По решению Железнодорожного районного суда Хабаровска администрация города обязана организовать наружное уличное освещение на участке улицы Канской (от дома № 40 до дома № 6), сообщает официальный канал "Суды Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Основанием для судебного разбирательства стала проверка прокуратуры Железнодорожного района. Надзорное ведомство выявило нарушение федерального законодательства: на автомобильной дороге общего пользования в жилой зоне отсутствовало уличное освещение. Это не только противоречит нормативам содержания дорог, но и создаёт риски для безопасности граждан и участников движения в вечернее и ночное время.

Суд признал бездействие мэрии незаконным и обязал провести необходимые работы в течение двух лет с момента вступления решения в силу. Исполнение судебного акта будет находиться на контроле у надзорных органов.

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