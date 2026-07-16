28 ребят из за рубежа изучили возможности Хабаровского края

Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи и правительства Хабаровского края

С 6 по 15 июля Хабаровский край принимал участников международного культурно образовательного проекта «Здравствуй, Россия!» — 28 подростков в возрасте от 14 до 19 лет из Австралии, Китая, Беларуси, ОАЭ и Палестины, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проект, организованный Россотрудничеством, соответствует задачам федерального проекта «Россия в мире» в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Попасть в делегацию могут только победители международных конкурсов на знание российской истории, культуры и языка, которые проводят Русские дома за рубежом.

Ключевой акцент программы был сделан на образовательных возможностях региона. Ребята посетили «Кванториум» и ДВГУПС, где увидели, как ведётся подготовка инженеров, программистов и экономистов. Практические занятия позволили подросткам попробовать себя в сборке механизмов и работе с цифровыми инструментами.

Культурно познавательная часть включала визит в село Сикачи Алян (знакомство с культурой коренных народов Приамурья и осмотр петроглифов), прогулку по экотропе в Большехехцирском заповеднике, экскурсию в музей Амурского моста и теплоходную прогулку по Амуру. Дополнительно участники познакомились с традициями дальневосточного казачества, побывали в цирке, досуговом центре, приняли участие в кулинарных мастер классах и плейбек театре.

Особый момент программы — совместная запись песни с эвенской певицей «Гявук», в которой поучаствовали 8 ребят. Завершением проекта стало вручение «паспортов дальневосточника» всем участникам и сопровождающим.

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