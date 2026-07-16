40 пациентов в Магадане вновь видят благодаря хабаровским врачам

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Хабаровские офтальмологи завершили рабочую поездку в Магаданскую область: в ходе визита помощь получили 40 местных жителей, а магаданские специалисты прошли обучающий цикл по сложным хирургическим методикам, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В состав выездной бригады вошли ведущие специалисты Хабаровского филиала микрохирургии: директор Максим Пшеничнов, заведующая операционным блоком Татьяна Семёнова, заведующий отделением витреоретинальной хирургии Николай Мащенко и другие профильные эксперты. За три операционных дня медики выполнили 34 вмешательства по поводу осложнённой катаракты, 5 витреоретинальных операций и 2 лазерных процедуры на сетчатке. Среди пациентов — пожилые люди и лица с сопутствующими заболеваниями, в частности, с сахарным диабетом.

Особое внимание уделялось методической поддержке региональных коллег. Специалисты изучили документацию и материально техническую базу офтальмологических подразделений, а также провели научную конференцию по актуальным вопросам лечения патологии сетчатки и кератопластики. По словам заведующей офтальмологическим отделением Магаданской областной больницы Полины Подставкиной, отбор пациентов проводился целенаправленно под сложные случаи, которые обычно требуют лечения в крупных федеральных центрах, — такой формат позволил местным врачам получить ценный практический опыт.

По итогам визита на совещании с руководством министерства здравоохранения Магаданской области были сформулированы рекомендации по совершенствованию работы службы: в частности, по оснащению кабинетов и приобретению оборудования, позволяющего расширить спектр доступных вмешательств.

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