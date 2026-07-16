В ЕАО дело о грабеже и нападении на полицейского направлено в суд

Фото: Маргарита Сурина

Прокуратура Облученского района утвердила обвинительное заключение по делу 38 летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже и применении насилия к представителю власти, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Следствием установлено, что в январе 2026 года в посёлке Кульдур мужчина в состоянии опьянения потребовал у своей матери банковскую карту, применив к ней физическое насилие. Женщина, опасаясь за свою безопасность, передала платёжное средство сыну. В дальнейшем фигурант дела потратил с карты более 165 000 рублей, расплачиваясь в торговых точках за продукты и алкогольную продукцию.

Инцидент с сотрудником полиции произошёл в ходе проверки заявления о хищении. Прибыв в квартиру для получения объяснений от потерпевшей, полицейский столкнулся с агрессивным поведением мужчины: обвиняемый схватил правоохранителя за одежду и нанёс удар стеклянной бутылкой по руке. Уголовное дело возбуждено по двум статьям — п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru