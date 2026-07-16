Хабаровчанка поблагодарила участкового за помощь в магазине

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Жительница Хабаровска обратилась за помощью к участковому после того, как в магазине к её ребёнку начал приставать агрессивный незнакомец. Мужчина демонстрировал неадекватное поведение и пытался ударить женщину. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, участковый уполномоченный отдела полиции № 2 незамедлительно приступил к проверке обстоятельств инцидента. В рамках оперативных действий были проанализированы записи камер видеонаблюдения, установлена личность нарушителя, а также оказано содействие в подготовке комплекта документов для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что мужчина систематически нарушал общественный порядок в указанной торговой точке. В настоящее время он находится в специализированном медицинском учреждении, где проходит необходимое лечение. Пострадавшая направила в адрес ведомства письменное благодарственное письмо, подчеркнув компетентность и чуткость сотрудника полиции.

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