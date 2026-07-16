Хабаровск наращивает производство труб

Фото: Вячеслав Реутов.Пресс-служба правительства Хабаровского края

Дальневосточный завод полиэтиленовых труб расширяет производственную линейку — к концу августа 2026 года планируется запуск второго цеха. В нём будут изготавливать спиральновитые трубы большого диаметра, колодцы, очистные сооружения и канализационные насосные станции, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Губернатор Дмитрий Демешин в ходе рабочего визита ознакомился с технологическим процессом и обсудил перспективы развития предприятия. Глава региона подчеркнул важность использования местной продукции при реализации масштабных проектов водоснабжения и водоотведения в крае. Предприятие получает поддержку на федеральном и региональном уровнях, и власти намерены содействовать его интеграции в государственные программы.

Преимущества полиэтиленовых труб перед металлическими — длительный срок эксплуатации (до 100 лет), коррозионная стойкость, удобство монтажа и более доступная стоимость. Гендиректор завода Дмитрий Коган отметил, что применение продукции местного производства экономически эффективнее, чем поставки из центральной части страны: снижаются транспортные издержки и сокращаются сроки доставки.

На сегодняшний день трубы хабаровского завода востребованы в нескольких регионах ДФО: ЕАО, Приморье, Сахалинской и Амурской областях, Якутии. В самом Хабаровском крае изделия используют, в том числе, при строительстве инженерных сетей на острове Большой Уссурийский.

Дальнейшее развитие производства предусматривает открытие ещё двух цехов. В 2027 году планируется начать выпуск труб в ППУ изоляции для сетей отопления и горячего водоснабжения, а в 2028 году — запустить линию по переработке полиэтиленовых отходов собственного производства.

По поручению губернатора министерства строительства, ЖКХ, экономического развития и промышленности края должны проработать вопросы внедрения продукции завода в региональные заказы, а также провести анализ потребностей дальневосточного рынка.

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