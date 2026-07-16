Пересадка органов в Хабаровском крае стала доступнее

Фото: Вячеслав Реутов. Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае трансплантологическая помощь позволила сохранить 38 жизней с момента возобновления программы в 2022 году. Операции по пересадке органов выполняют в Краевой клинической больнице имени профессора С. И. Сергеева: с 2022 года — пересадку почки, с 2023 года — трансплантацию печени, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ключевым изменением текущего года стало оказание трансплантологических услуг по полису ОМС — ранее такие вмешательства проводились только по федеральным квотам. Мера направлена на повышение доступности высокотехнологичной помощи и соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Отдельное внимание уделено обеспечению доступа к трансплантации для жителей отдалённых территорий — в том числе пациентов из Комсомольска на Амуре и ЕАО.

Важным событием стал визит в регион директора НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В. И. Шумакова Сергея Готье. В ходе встречи с губернатором Дмитрием Демешиным стороны наметили планы по дальнейшему развитию службы. В рамках поездки московские специалисты провели обучающие семинары для местных медиков, посетили Федеральный центр сердечно сосудистой хирургии и согласовали алгоритмы маршрутизации пациентов.

Перспективным направлением названа организация трансплантации сердца. Сергей Готье подтвердил, что в Хабаровском крае есть все требуемые ресурсы для запуска этого вида операций. Методическое сопровождение со стороны НМИЦ будет продолжено.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru