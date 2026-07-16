III Дальневосточная кинопремия пройдёт в Хабаровске осенью

Фото: Кинопремиядв.Рф. Пресс-служба правительства Хабаровского края

Хабаровск с 30 сентября по 2 октября станет местом проведения III Дальневосточной кинопремии (12+) — национальной профессиональной награды в сфере кинематографии. Цель премии — поддержка и продвижение киноработ, созданных в Дальневосточном федеральном округе или посвящённых региону, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Программа мероприятия включает конкурсную, деловую и образовательную части, локейшн туры по краю и церемонию награждения с участием ведущих представителей киноиндустрии. В 2026 году введена новая номинация — «Лучший фильм об Арктике и Крайнем Севере». Заявки на участие принимаются с 23 мая по 22 августа 2026 года; к рассмотрению допускаются игровые, документальные, анимационные, многосерийные и короткометражные картины, произведённые на территории ДФО либо Арктической зоны РФ.

Список номинаций охватывает ключевые творческие категории: «Лучший полнометражный игровой, документальный, анимационный фильм или сериал», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший сценарий», «Лучший дебют», «Лучший короткометражный фильм», «За вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока», а также новая специальная номинация об Арктике. В жюри премии вошли Эльвира Нургалиева (Минвостокразвития), Фёдор Соснов (Фонд кино), София Малявина (АНО «Национальные приоритеты») и другие профильные специалисты.

В Хабаровском крае последовательно формируется инфраструктура для кинопроизводства. В регионе действуют анимационные студии, проходит фестиваль «Анимур», ведётся съёмка крупных проектов (в том числе при поддержке Фонда кино и Президентского фонда культурных инициатив). С сентября в филиале ВГИКа стартует подготовка кадров по направлениям: линейные продюсеры, режиссёры анимации и неигрового кино, художники, драматурги.

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