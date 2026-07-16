ЧОП в Комсомольске на Амуре работал с нарушениями

Фото: Ольга Григорьева

В Комсомольске на Амуре прокуратура выявила нарушения в деятельности частной охранной организации, обслуживающей муниципальные образовательные учреждения. ЧОП отвечает за охрану зданий, имущества, а также за внутриобъектовый и пропускной режимы в трёх школах, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проверка показала, что у некоторых охранников отсутствовали личные карточки частного охранника, подтверждающие их статус и право выполнять охранные функции. Также зафиксировано, что часть персонала не была ознакомлена с должностными инструкциями, обязательными для исполнения при несении службы.

Прокуратурой внесены акты реагирования: руководителю ЧОП направлено представление, которое рассмотрено, а нарушения — устранены. Дополнительно по постановлениям надзорного органа руководитель организации привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.16 КоАП РФ. Назначен штраф в сумме 3 000 рублей.

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