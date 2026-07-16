Лучший следователь ЕАО поедет на федеральный этап в Екатеринбург

Фото: Полиция ЕАО

В Еврейской автономной области завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»: за звание сильнейшего состязались сотрудники территориальных органов внутренних дел, сообщает полиция ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Программа испытаний состояла из нескольких модулей: проверка глубины знаний уголовно процессуальных норм, оценка практических навыков в криминалистической тактике и методике расследования, выполнение нормативов по стрельбе из табельного оружия, а также демонстрация компетенций в области оказания первой помощи. Итоговая оценка формировалась на основании суммарного балла по всем дисциплинам.

Лидерами конкурса стали: на первом месте — сотрудник следственного управления УМВД по ЕАО, на втором — следователь того же подразделения, на третьем — представитель МО МВД России «Ленинский». Победителю предстоит защищать честь региона на заключительном этапе состязания, который пройдёт в Екатеринбурге.

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