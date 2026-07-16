Произошла кража оружия в Комсомольске на Амуре

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В Комсомольском районе Хабаровского края суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в хищении оружия и боеприпасов. Гражданка Л. изъяла из сейфа бывшего супруга травматический пистолет и патроны, причинив ему ущерб на сумму 31 060 рублей, сообщает официальный канал "Суды Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно установленным обстоятельствам, женщина имела доступ к помещению и ключи от сейфа. Изъятие оружия было совершено тайно, после чего фигурантка покинула место происшествия и распорядилась похищенным по собственному усмотрению. В суде гражданка Л. подтвердила вину, отметив, что не планировала применять оружие, а преследовала цель досадить бывшему мужу.

По итогам рассмотрения дела суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 226 УК РФ и назначил наказание — 3 года лишения свободы условно, с установлением испытательного срока продолжительностью 1 год.

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